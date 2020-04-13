Москва, , 07:00 — REGNUM Завершился антикризисный онлайн-интенсив для специалистов индустрии туризма и гостеприимства, подготовленный комитетом по туризму города Москвы. По словам заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной, с 6 по 10 апреля было проведено 25 бесплатных вебинаров с участием 28 экспертов.

«Среди тех, кто присоединился к онлайн-интенсиву, — более 4000 специалистов турагентств и туроператоров из России и СНГ, несколько сотен сотрудников отелей и авиакомпаний. А кроме того, участниками стали представители региональных администраций и туристических офисов других стран», — рассказала Сергунина.

Отметим, что выступления были распределены по темам. В юридическомблоке даны рекомендации по ключевым правовым вопросам, включая распределение ответственности в ситуациях форс-мажора. Антикризисная тематика объединила мнения о нынешней ситуации, перспективах восстановления туристического рынка и наиболее эффективных методах поддержки отрасли. Эксперты диджитал-блока дали советы по продвижению турпродуктов в социальных сетях. Секция по теме внутреннего туризма предоставила возможность обсудить вопросы формирования и продвижения внутренних туристических предложений.

Вебинары получили более 30 тысяч просмотров.