Москва, , 00:03 — REGNUM Соглашение, достигнутое 12 апреля в рамках переговоров ОПЕК+ по сокращению мировой добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, является наиболее рациональным вариантом в условиях сложной экономической ситуации, вызванной пандемией коронавируса в мире. Об этом 12 апреля сообщил заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв («Единая Россия») в беседе с RT.

«Я считаю, что для рынков, которые находятся в очень сложной ситуации, в первую очередь, из-за пандемии, которая вызвала не просто стагнацию, а в ряде стран довольно серьёзное снижение валового продукта, сейчас, наверное, это наиболее рациональный вариант», — отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что моментального эффекта от сокращения добычи нефти не будет, однако в ближайшие месяцы стоимость нефти может зафиксироваться на уровне $35 за баррель.

«Несколько позже, если договоры будут выполняться, к осени, я думаю, что вполне возможен промежуток в $40−43 за баррель», — подчеркнул Гутенёв.

Напомним, ранее на втором экстренном заседании министров стран, входящих в ОПЕК+, после продолжительных переговоров была достигнута окончательная договоренность о сокращении добычи нефти примерно 10 млн баррелей в течение мая — июня.

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