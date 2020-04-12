Москва, , 22:34 — REGNUM Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что власти рассматривают вариант введения запрета на импорт моторного топлива на ближайшие полгода. Об этом Новак заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«Это антикризисная мера, она предлагается на шесть месяцев», — сказал Новак.

Министр пояснил, что это вынужденный шаг в условиях экономического кризиса, возникшего на фоне пандемии. Многие страны идут на аналогичные меры.

Кроме того Новак рассказал, что финальная сделка ОПЕК+ будет заключена в самое ближайшее время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, цены на моторное топливо на внтурироссийском рынке никогда не падают, если нефть на мировых рынках резко дешевеет. Связно это с особенностями налогообложении нефтяной отрасли в России, также с наличием специального демпферного финансового механизма, которые позволяет стабилизировать доходы бюджета и нефтяных компаний при колебаниях цен на нефть.

После развала соглашения ОПЕК+ и начала пандемии коронавируса цена на нефть рухнула почти вдвое. Сейчас, после согласования нового договора ОПЕК+, цены на нефть немного подросли, но на уровень начала года не вернулась.