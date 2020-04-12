Вена, , 22:37 — REGNUM На втором экстренном заседании министров стран, входящих в ОПЕК+, после продолжительных переговоров достигнута окончательная договоренность о сокращении добычи нефти в течение мая — июня. Об этом 12 апреля написал министр нефти Кувейта Халед аль-Фадель на своей странице в социальной сети Twitter.

«Путем непрерывных переговоров с рассвета пятницы, мы, наконец, объявляем о заключении исторического соглашения о сокращении добычи примерно на 10 млн баррелей в сутки для стран ОПЕК+, начиная с 1 мая», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Россия получила приглашение от Организации стран — экспортёров нефти стать участником переговоров в формате ОПЕК+ по обсуждению мер по стабилизации рынка нефти.

Это произошло после того, как днём ранее к созыву строчной встречи призвала Саудовская Аравия. Саудовские власти призвали к скорейшему достижению справедливого соглашения о восстановлении баланса на нефтяном рынке. Ориентировочно переговоры в формате ОПЕК+ должны были состояться 6 апреля. Однако были перенесены на 9 апреля. Однако к окончательной договоренности участники переговоров смогли прийти только 12 апреля.

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