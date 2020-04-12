Нью-Йорк, США, , 21:42 — REGNUM Американский штат Нью-Йорк на борьбу с коронавирусной инфекцией получает из федерального бюджета США практически в 25 раз меньше денежных средств по сравнению с другими штатами страны. Об этом 12 апреля написал губернатор штата Андрю Куомо на своей странице в социальной сети Twitter.

По словам Куомо, такие американские штаты как Монтана и Небраска, получают в виде федеральных стимулирующих денежных средств более $300 тыс. за один зарегистрированный случай COVID-19.

«Нью-Йорк является наиболее пострадавшим штатом, и тем не менее мы получаем только около $12 тыс. за один случай», — заявил губернатор штата.

Кроме этого, Куомо призвал разработать «справедливый» федеральный законопроект о стимулировании, согласно которому денежные средства распределялись бы в зависимости от необходимости в них каждого конкретного штата.

Напомним, ранее губернатор штата Нью-Йорк Андрю Куомо сообщил, что за минувшие сутки в регионе скончались 758 пациентов с коронавирусом.

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