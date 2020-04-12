Исламабад, , 21:19 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал мировое сообщество помочь облегчить бремя стран-должников в борьбе с угрозой распространения коронавирусной инфекции, об этом 12 апреля сообщает Geo TV.

«Помимо борьбы с коронавирусом и экономическим кризисом мы сейчас должны думать о людях, умирающих с голода», — приводит издание слова премьер-министра.

Глава правительства подчеркнул, что страна сталкивается с финансовыми сложностями, вызванными в том числе внешним долгом страны.

В этой связи, по мысли Имран Хана, необходимо снизить долговое бремя развивающихся стран.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, зафиксированная в китайском Ухане привела к тому, что многие страны ввели карантинные меры, что нанесло серьезный ущерб экономике этих стран.