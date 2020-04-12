Киев, , 19:51 — REGNUM На Украине остался без финансирования Павлоградский химический завод (ПХЗ), производящий топливо для ракет, сообщают 12 апреля украинские СМИ со ссылкой на заявление директора завода Леонида Шимана.

По его словам, завод с начала 2020 года не получает финансирования из госбюджета, а в гособоронзаказе вообще не заложены средства на программы предприятия.

С начала года руководство предприятия было вынуждено уволить 687 человек, под угрозой сокращения — ещё 190

По словам директора ПХЗ Леонида Шимана, остановка завода станет ударом по всей ракетной отрасли Украины, включая широко рекламируемые «высокоточные» ракеты «Ольха».

Стоит отметить, что Павлоградский химиечский завод производит твердое ракетное топливо, необходимое для всех типов ракет, имеющихся на вооружении ВСУ, а также различные взрывчатые вещества.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля глава офиса президента Украины заявил о ракетно-космических амбициях Киева.

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