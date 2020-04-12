Москва, , 15:47 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти пойдут на пользу всему миру, об этом 12 апреля он сообщил в эфире телеканала «Россия-1».

Свое мнение Песков обосновал тем, что глобальная экономика по сути стоит на пороше хаоса с столь низкими ценами на энергоносители.

«Они нужны, по сути, всему миру. Потому что если в итоге не будет этой сделки, то мировая экономика будет на пороге неуправляемого хаоса с ценами на энергоносители», — подчеркнул Песков.

Напомним, страны ОПЕК+ готовятся произвести новое сокращение объемов добычи нефти, что приведет к росту цен на энергоносители. В этом заинтересована как российская стороны, так и США.

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