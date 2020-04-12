Сеул, , 15:11 — REGNUM Предполагается, что в первом квартале 2020 года операционные убытки четырех нефтеперерабатывающих компаний Южной Кореи, таких как SK Innovation, GS Caltex, S-OIL, Hyundai Oilbank, превысят отметку 2,5 трлн вон (~$2,06 млрд). Об этом сообщает сообщает KBS со ссылкой на отраслевые источники.

Согласно прогнозам, продажи SK Innovation сократятся на 17,6%, до 10,5 трлн вон (~$8,6 млрд), а операционные убытки превысят 1 трлн вон (~$825 млн).

Источники считают, что убытки компании GS Caltex составят более 570 млрд вон (~$470 млн). Однако, эксперты NH Investment & Securities и DB Financial Investment предполагают, что убытки компании увеличатся до 584,1 млрд вон (~$482 млн).

По мнению экспертов, убытки S-OIL могут увеличиться до 661,2 млрд вон (~$545,7 млн), а Hyundai Oilbank — до 500 млрд вон (~$412 млн).

Специалисты предполагают, что рост убытков нефтеперерабатывающих компаний связан с падением цен на черное золото и снижением продаж нефтепродуктов из-за распространения коронавируса нового типа.