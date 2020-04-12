Ташкент, , 15:05 — REGNUM Все автомобили из модельной линейки узбекского бренда Ravon подорожали в РФ на 8 — 11,5%. Об этом сообщается на портале «Цена Авто».

По данным журналистов, в апреле стоимость всего модельного ряда марки Ravon подорожала на 52 000 — 87 000 рублей. Теперь модель Ravon R2 стоит в зависимости от комплектации от 698 до 753 тыс. рублей, цена Ravon R4 варьируется от 756 до 842,9 тыс. рублей, а за Ravon Nexia R3 покупателям придётся выложить от 730,5 до 815,5 тыс. рублей.

Напомним, в конце марта компания подняла стоимость всех вариаций моделей Ravon на сумму от 7 тыс. до 35 тыс. рублей.

Напомним также, что компания General Motors и фирма UzAuto Motors достигли соглашения, согласно которому автомобили узбекского производства, представленные в России под брендом Ravon, будут продаваться под маркой Chevrolet.

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