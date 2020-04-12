Найроби, , 15:08 — REGNUM Межправительственная организация по развитию (ИГАД) направит каждой стране, входящей в организацию, 100 000 долларов США для борьбы с коронавирусом. Об этом передает кенийская газета Daily Nation со ссылкой на заявление исполнительного секретаря организации Уорнеха Гебейеху.

По его словам, выделенная финансовая помощь является «демонстрацией солидарности» в борьбе с новым коронавирусом в связи с тем, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в странах-членах организации возросло до 420.

Напомним, что в ИГАД входят Джибути, Кения, Сомали, Судан, Уганда, Эритрея и Эфиопия.

Гебейеху заявил, что организация направила средства, чтобы помочь министерствам здравоохранения получить защитное оборудование, которое могло бы помочь снизить скорость распространения вируса.

Средства, собранные из добровольных взносов руководства организации, должны были помочь закупить защитное оборудование и «поддержать храбрых врачей, медсестер и других работников здравоохранения на передовой битвы и помочь им победить», говорится в заявлении, опубликованном на сайте ИГАД.

Нуур Мохамуд Ших, старший политический советник в ИГАД, также заявил: «Секретариат ИГАД будет работать с международными партнерами, чтобы мобилизовать дополнительные ресурсы, чтобы помочь поддержать приоритеты правительств в борьбе с COVID-19».

Страны-члены ИГАД уже призывали к международной поддержке в борьбе с вирусом, необходимой для предотвращения развала экономики, добавил Ших.