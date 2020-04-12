Иерусалим, , 14:32 — REGNUM Способы восстановления экономики после коронавирусной эпидемии обсуждают представители Банка Израиля и министерства финансов страны. Сотрудники ведомств заявили о наличии плана восстановительных мероприятий, сообщает Times of Israel.

По данным журналистов, план касается основных отраслей промышленности Израиля, которые будут вводиться в режим полной загруженности. Для остальных секторов экономики загрузка планируется в половинном объеме.

Уже эти меры, как предполагается, смогут значительно помочь как израильскому частному бизнесу, так и учебным учреждениям. Вспышка коронавируса оставила без работы 1 млн человек, что составляет четверть населения страны, а запланированные меры помогут вернуться к работе 400 тысячам из них.