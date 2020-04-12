Сеул, , 14:28 — REGNUM Южнокорейский телекоммуникационный оператор LG U+ займётся разработкой дронов совместно с азиатскими компаниями. Об этом сообщает сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, 12 апреля представители LG U+ совместно с представителям японской телекоммуникационной компании KDDI Corporation и тайваньской компании по производству дронов CIRC подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании.

Предполагается, что посредством сотрудничества компании смогут расширить возможности платформы Smart Drone, позволяющей передавать фото и видео материал с дронов в центр управления, а также смартфон по сетям LTE или 5G, а также с помощью которой можно отследить траекторию полёта и другую информацию.