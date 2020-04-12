Вашингтон, , 14:27 — REGNUM Американская компания General Motors объявила о начале продаж в Китае рестайлингового автомобиля Chevrolet Monza. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

Новинка является бюджетным аналогом модели Cruze последнего поколения. Рестайлинговое авто имеет ряд косметических доработок, дополнительные комплектации и более широкий набор опций в начальном исполнении модели.

На выбор покупателям полагаются два новых оттенка окраски кузова, декоративные накладки из пластика и иные материалы для отделки салона автомобиля.

Спортивные комплектации Monza Redline и Monza RS оснащены новыми радиаторными решётками, зеркалами заднего вида и колёсными дисками из легкого сплава, окрашенными в глянцево-черный цвет.

Салон таких версий отделан кожей, а рулевое колесо и селектор коробки передач имеют контрастную прострочку.

Обычная версия обновлённого Monza приводится в движение 114-сильным 1,5-литровым атмосферным двигателем. Для спортивной Monza RS предусмотрен 150-сильный турбомотор рабочим объёмом 1,4 литра. В качестве коробки передач предлагается 6-скоростная «механика» или 6-скоростной «автомат».

Напомним, актуальная версия Monza была представлена в конце 2018 года. Длина этой модели всего на 36 мм меньше, чем у Chevrolet Cruze и составляет 4 630 мм, а межосевое расстояние равно 2 640 мм.

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