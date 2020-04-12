Москва, , 13:43 — REGNUM По итогам марта 2020 года самым продаваемым новым кроссовером в Москве стал японский Nissan Qashqai. Об этом 12 апреля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего в марте дилеры Nissan продали жителям российской столицы 1082 единицы кроссовера Qashqai. Это на 74% больше результата годичной давности.

На втором месте по популярности среди кроссоверов в Москве корейская модель Hyundai Creta. Её в марте приобрели 1030 штук, что на 54% больше прошлогоднего результата. На третьем месте немецкий Volkswagen Tiguan с результатом 816 проданных единиц (+36%).

В пятерку самых популярных в столице кроссоверов вошли также: Toyota RAV4 (659 ед.), Nissan X-Trail (565 ед.), Skoda Kodiaq (502 ед.), Mitsubishi Outlander (465 ед.), Mazda CX-5 (460 ед.), KIA Sorento (398 ед.) и Hyundai Tucson (387 ед.).

Напомним, в марте текущего года жители Москвы приобрели 14,5 тыс. новых кроссоверов, что на 36% больше, чем год назад.

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