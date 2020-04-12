Сеул, , 12:54 — REGNUM В связи с распространением коронавируса по миру, ожидается, что прибыль южнокорейских автомобилестроительных компаний значительно сократится. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Так, по данным Hyundai Motor Company, в первом квартале года мировые оптовые продажи компании сократились на 12,5%, до 901 тыс. автомобилей. Известно, что продажи компании в Китае сократились на 51,1%, до 63 тыс. единиц, в Южной Корее — на 14,1%, до 158 тыс. автомобилей, в странах Европы — на 17,7%, до 111 тыс. единиц, в Индии — на 18,7%, до 108 тыс. единиц. Тем не менее, продажи в Северной Америке, напротив, выросли на 16,7%, до 232 тыс. единиц, в РФ — на 4,8%, до 51 тыс. единиц.

Чистая прибыль компании Hyundai Motor, по прогнозам аналитического портала Yonhap Infomax, в первом квартале составит 700 млрд вон (~$577,7 млн), что на 15% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Известно, что первоначально эксперты прогнозировал прибыль на уровне 1,2 трлн вон (~$990 млрд). Предполагается, что во втором квартале года прибыль компании составит 735,5 млрд вон (~$607 млн), что в два раза меньше, чем во втором квартале 2019 года.

С другой стороны, представители Samsung Securities прогнозируют, что во втором квартале года Hyundai Motor зафиксирует дефицит в размере 130 млрд вон (~$107,3 млн).

Что касается другой южнокорейской автомобилестроительной компании KIA Motors, то, по прогнозам, операционная прибыль в первом квартале года сократится на 44%, до 333,5 млрд вон (~$275,2 млн).