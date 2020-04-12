Рига, , 12:33 — REGNUM Министерство сельского хозяйства Латвии намерено запросить у правительства страны 45,5 млн евро для поддержки местных фермеров. Об этом, как пишет 12 апреля портал LSM, сообщил министр сельского хозяйства страны Каспар Герхард.

«Мы бы хотели направить большую часть этой суммы на поддержку молочного скотоводства. Предусмотрены отдельные субсидии за каждую корову. Также необходимо поддержать свиноводов», — сказал Герхард.

По его словам, 12,5 млн евро из 45,5 млн нужно выделить на дотацию молочного скотоводства, чтобы компенсировать падение закупочных цен, ещё 5 млн евро — для оплаты процентов ранее взятых фермерами кредитов. Он добавил, что 3,5 млн евро требуется для поддержки свиноводства, еще 2,5 млн евро — на поддержание компаний, поставлявших сельскохозяйственную продукцию в закрытые сейчас школы и детские сады.

Ожидается, что правительства Латвии рассмотрит инициативу минсельхоза на следующей неделе.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.