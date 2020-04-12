Москва, , 12:13 — REGNUM Три модели авто, которые идеально подойдут для начинающих российских водителей, назвали специалисты «Автоновости дня».

Эксперты портала считают, что водителям, которые сравнительно недавно сдали экзамены по вождению и собираются приобрести автомобиль, стоит присмотреться к моделям, которые оборудованы автоматической коробкой передач. В этом случае новичкам не придется тратить время на выбор правильной передачи. А вот среди модельного ряда автоэксперты советуют присмотреться к Renault Sandero Stapway, Hyundai Solaris или к Lada Granta.

При этом французская модель от Renault с 1,6-литровым двигателем мощностью 102 л. с. и с четырехскоростной АКПП хорошо зарекомендовала себя в городских условиях. Кроме того, за счет приподнятой подвески начинающие водители могут не переживать за то, что наедут на бордюр.

Южнокорейский автомобиль обладает неплохим уровнем пассивной безопасности. Кроме того, на выбор можно приобрести Solaris с мотором на 1,4 или на 1,6 л, мощность которых соответственно равна 100 и 123 л. с. Движки идут в паре с шестискоростным «автоматом».

Отечественная модель уступает по уровню пассивной безопасности. Зато Lada Granta сравнительно недорогая модель с бюджетным обслуживанием.

Напомним, в марте 2020 года Lada Granta стала самым продаваемым автомобилем на российском авторынке.

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