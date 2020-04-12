Сеул, , 12:01 — REGNUM К 2022 году корпорация Seoul Metro инвестирует 795,8 млрд вон (~$656,8 млн) на снижение концентрации мелкой пыли в метро Сеула. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, компания намерена снизить уровень концентрации мелкодисперсных частиц (диаметром от 10 мкм и меньше) в воздухе метрополитена на 50%, а частиц диаметром от 2,5 мкм и менее — на 45%.

Данные средства будут направлены на реализацию более 20 проектов.

Отмечается, что к 2022 году в рамках проектов в вагонах планируется установить воздушные завесы, приборы для улучшения качества воздуха, а на платформах — очистители воздуха.