Уфа, , 11:30 — REGNUM Четыре пригородных поезда отменили в Башкирии. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, Башкортостанская пригородная пассажирская компания с 13 апреля отменила поезда № 6903 Белорецк (отпр. 05.26) — Инзер (приб. 07.16), № 6917 Инзер (отпр. 06.10) — Зуяково (приб. 06.55), № 6814 Карламан (отпр.20.27) — Стерлитамак (приб.22.34), № 6908 Инзер (отпр. 21.01) — Белорецк (приб. 22.49).

Отмечается, что маршрутная сеть в регионе будет возобновлена в полном объеме при улучшении эпидемиологической ситуации, а также при повышении спроса на пригородные пассажирские перевозки.

Кроме этого, в случае необходимости количество перевозок будет увеличено.

Читайте ранее в этом сюжете: Половина новых пациентов с коронавирусом в Москве моложе 45 лет