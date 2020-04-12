Сеул, , 10:59 — REGNUM Китайская текстильная компания Esquel Group, базирующаяся в Гонконге, направила в Южную Корею 30 тыс. тканевых масок. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации города Сеула.

Известно, что 27 февраля, когда число случаев заражения коронавирусом в Южной Кореи резко возросло, глава китайской компании пообещал мэру Сеула Пак Вон Суну отправить партию масок.

В сопроводительном письме глава Esquel Group, отметил что страны смогут преодолеть все трудности, а также выразил надежду, на встречу «со здоровым Сеулом» во время проведения заседания Сеульского международного консультативного совета предпринимателей (SIBAC), запланированного на сентябрь текущего года.