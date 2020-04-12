12 апреля 2020 | Время чтения 3 мин

Слишком многое угрожает соглашению, не только неопределенная позиция Мексики. Одного ослабления карантинных мер будет достаточно, чтобы началась новая ценовая схватка.

Александр Белов, , 11:23 — REGNUM Заключенное странами ОПЕК+ соглашение о сокращении объемов добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки едва ли станет объявлением мира в войне за долю мирового рынка нефти, оказавшись скорее временным перемирием, пишет Джулиан Ли в опубликованной 12 апреля статье для Bloomberg.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«После двух дней высокой драмы, низкого фарса и длительного утомительного однообразия группа стран ОПЕК+, возглавляемая Саудовской Аравией и Россией, почти согласилась сократить добычу нефти на начальные 10 млн баррелей в день в ответ на вызванное коронавирусом падение спроса, — отметил Ли. — Это «почти» важно».

Драматическую роль сыграла Мексика, чьи власти не хотели соглашаться на выдвигаемые условия. За фарс отвечал ее министр по делам нефти, который покинул виртуальную встречу ОПЕК+ для проведения отдельных переговоров со своими американским и канадским коллегами, пока остальные главы энергетических министерств были вынуждены терпеть мучительное ожидание.

Штаб-квартира ОПЕК alex.ch

«Мексику попросили сократить добычу на 400 тыс. баррелей в день на первом этапе соглашения с ОПЕК +, которое продлится беспрецедентно долго — два года», — указывает издание, отмечая, что Мехико согласился сократить объем добываемой нефти лишь на четверть и с более высокой отметки, чем предполагалось ранее.

На помощь организации неожиданно пришел «белый рыцарь» в лице президента США Дональда Трампа, который предложил взять часть обязательств Мексики на себя. Тем не менее в результате соглашения ни единой капли нефти не исчезнет с рынка, помимо того, что уже пропало из-за падения спроса, вызванного пандемией.

«Вот почему это все еще «почти», а не конкретная сделка: саудиты и русские все еще должны решить, смирятся ли они с отсутствием у Мексики настоящей готовности следовать соглашению», — подчеркнул Ли.

Тем не менее целостности соглашения угрожает не только позиция Мексики. Не до конца ясна позиция России, которая в течение следующих трех недель должна сократить объем добычи на 2,5 млн баррелей. Глава российской государственной корпорации «Роснефть» Игорь Сечин решительным образом выступал против прежних, намного более скромных сокращений.

«Могу себе представить, какая будет его реакция, когда ему скажут, что его компания должна к 1 мая сократить добычу почти на миллион баррелей в день», — подчеркнул Ли.

Не внушает оптимизма и позиция стран Большой двадцатки, от которых не поступило никаких конкретных предложений. Одна только Индия выразила готовность пойти на заполнение своих стратегических запасов.

«Когда цены на нефть упали ниже плинтуса, наращивание запасов в любом случае целесообразно, и Китай с Индией уже начали, — подчеркнул Ли. — Но место для хранения ограничено».

Так, США могут позволить себе пополнить свои стратегические запасы на 77 млн баррелей, после того как Конгресс отказался выделить финансирование на покупку дополнительных 30 млн баррелей. Китай может закупить 80 млн баррелей сверх запланированных 100 млн.

Добыча нефти Basil D Soufi

Кроме того, никуда не делалась и мексиканская проблема. Автор напоминает, что когда Россия в марте отказалась идти на дальнейшее снижение объемов, это привело к коллапсу прежнего соглашения организации. На этом фоне, указывает Ли, у организации есть три выбора: сделать вид, что достигнутое между США и Мексикой соглашение действительно приведет к реальному сокращению объемов; попрощаться с Мексикой, которая и так никогда не урезала свои объемы добычи на значительном уровне. Наконец, страны ОПЕК+ всегда могут продолжить наращивать добычу.

«Мы живем в необычные времена беспрецедентного падения спроса», — указывает автор.

«Не удивляйтесь, если война за долю рынка между саудитами, русскими и американцами возобновится, как только ослабнут карантинные меры и люди снова начнут нуждаться в нефти. Вероятно, перед нами временное перемирие, а не подлинный мир между тремя крупнейшими производителями нефти», — заключил он.