Александр Белов, 12 апреля 2020, 11:23 — REGNUM Заключенное странами ОПЕК+ соглашение о сокращении объемов добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки едва ли станет объявлением мира в войне за долю мирового рынка нефти, оказавшись скорее временным перемирием, пишет Джулиан Ли в опубликованной 12 апреля статье для Bloomberg.
Драматическую роль сыграла Мексика, чьи власти не хотели соглашаться на выдвигаемые условия. За фарс отвечал ее министр по делам нефти, который покинул виртуальную встречу ОПЕК+ для проведения отдельных переговоров со своими американским и канадским коллегами, пока остальные главы энергетических министерств были вынуждены терпеть мучительное ожидание.
На помощь организации неожиданно пришел «белый рыцарь» в лице президента США Дональда Трампа, который предложил взять часть обязательств Мексики на себя. Тем не менее в результате соглашения ни единой капли нефти не исчезнет с рынка, помимо того, что уже пропало из-за падения спроса, вызванного пандемией.
Тем не менее целостности соглашения угрожает не только позиция Мексики. Не до конца ясна позиция России, которая в течение следующих трех недель должна сократить объем добычи на 2,5 млн баррелей. Глава российской государственной корпорации «Роснефть» Игорь Сечин решительным образом выступал против прежних, намного более скромных сокращений.
Не внушает оптимизма и позиция стран Большой двадцатки, от которых не поступило никаких конкретных предложений. Одна только Индия выразила готовность пойти на заполнение своих стратегических запасов.
Так, США могут позволить себе пополнить свои стратегические запасы на 77 млн баррелей, после того как Конгресс отказался выделить финансирование на покупку дополнительных 30 млн баррелей. Китай может закупить 80 млн баррелей сверх запланированных 100 млн.
Кроме того, никуда не делалась и мексиканская проблема. Автор напоминает, что когда Россия в марте отказалась идти на дальнейшее снижение объемов, это привело к коллапсу прежнего соглашения организации. На этом фоне, указывает Ли, у организации есть три выбора: сделать вид, что достигнутое между США и Мексикой соглашение действительно приведет к реальному сокращению объемов; попрощаться с Мексикой, которая и так никогда не урезала свои объемы добычи на значительном уровне. Наконец, страны ОПЕК+ всегда могут продолжить наращивать добычу.