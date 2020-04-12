Вашингтон, , 10:21 — REGNUM Американская компания Apple тестирует прототипы беспроводного зарядного устройства. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на технического аналитика Джона Проссера.

Отраслевой эксперт опубликовал на своей странице фотографию тестируемого беспроводного зарядного устройства для гаджетов Apple. В комментарии изданию он подтвердил, что на фотографии представлено зарядное устройство Apple с рабочим названием «C68».

Отмечается, что для управления системой динамического распределения тепла зарядное устройство будет оснащаться процессором A11. На базе этой мощной однокристальной системы работают смартфоны iPhone 8 и iPhone X.

Напомним, компания Apple анонсировала беспроводное зарядное устройство AirPower ещё в 2017 году. Ожидалось, что устройство будет представлено весной 2019 года, однако его выпуск был задержан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года старший вице-президент Apple по аппаратному обеспечению Дэн Риччио заявил, что компания отказалась от выпуска беспроводного зарядного устройства AirPower из-за того, что её не удалось достичь требуемого стандарта качества. Специализированные СМИ отмечали, что у Apple возникли проблемы с перегревом зарядного устройства.