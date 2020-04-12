Сеул, , 10:18 — REGNUM В 2019 году Южная Корея занимает 51-е место в рейтинге стран с самым быстро дорожающим жильем Global House Price Index. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследование международной консалтинговой компании Knight Frank.

Согласно опубликованным данным, темп роста цен на жилье в Южной Корее составили 0,2%. Известно, что ниже чем в Южной Корее показатель был зафиксирован в Перу (0%), Бразилии (0%), Марокко (-0,6%) и Финляндии (-1,2%).

Средний показатель 56 стран составил 4,4%.

В четверку лидеров рейтинга вошли Литва (13,8%), Латвия (13,5%), Венгрия (13,2%), Новая Зеландия (12,1%).

Отмечается, что высокие темпы роста цен на жильё были зарегистрированы в Китае (6,8%), Японии (5,5%), Германии (4,9%), США (3,8%), Великобритании (2,2%).

Специалисты отмечают, что данное исследование было проведено до начала распространения коронавируса нового типа. Предполагается, что в текущем году цены на недвижимость изменятся.