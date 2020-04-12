Москва, , 10:02 — REGNUM По итогам марта 2020 года в России было куплено 4427 новых легковушек и внедорожников, что на 34% больше, чем в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба «Мерседес-Бенц Рус».

Всего за первый квартал текущего года в РФ было реализовано 10 334 машины бренда Mercedes-Benz. Это на 16% больше показателя за аналогичный квартал прошлого года.

При этом реализация малотоннажных машин в марте составила 154 единицы (+3%), а по итогам первых трёх месяцев нынешнего года — 328 машин (-9%).

Самым востребованным импортируемым крупным малотоннажным автомобилем немецкой марки на авторынке России в марте и в первом квартале стал новый Sprinter.

Напомним, в июне текущего года в российских автосалонах появятся в продаже новый семиместный кроссовер Mercedes-Benz GLB, купе-кроссовер Mercedes-Benz GLE Coupe второго поколения и кроссовер EQC.

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