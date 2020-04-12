Барнаул, , 09:42 — REGNUM В Алтайском крае, где уже выявили 34 человека, заразившихся короновирусной на инфекцией, отмечается стабильный уровень потребительского спроса. Об этом сообщает оперативный штаб региона со ссылкой на данные управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Супермаркет в Барнауле Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Ежедневный мониторинг спроса, запасов и стоимости в отношении 52 товарных позиций показал, что товарные запасы имеются. Наибольший рост цен отмечается на яблоки, яйцо куриное (в пределах 1%) — сказано в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 31 марта Алтайский край, как и все российские регионы, перешёл в режим самоизоляции. На сегодняшний день, 12 апреля, в регионе закрыли 911 объектов общественного питания, 1131 компания осуществляет доставку продукции по заказам потребителей или работают на вынос без посещения объекта.

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