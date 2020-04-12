Сеул, , 09:26 — REGNUM Не смотря на ухудшение торговых условий из-за пандемии коронавируса в Южной Корее в марте увеличился объем производства автомобилей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики.

По их словам, объём производства автомобилей в стране вырос на 6,8%, до 369 165 единиц.

Благодаря снижению налогов, акциям и скидкам продажи на внутреннем рынке выросли на 10,1%, до 172 956 единиц. В марте на рынке Южной Кореи было продано 149 912 автомобилей отечественного производства, что на 9,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи импортных автомобилей выросли на 15,3%, до 23 044 единиц.

Экспорт автомобилей из Южной Кореи вырос на 1,3%, до 210 900 единиц, а стоимость экспорта — на 3%, до $3,82 млрд.

Экспорт автомобильных запчастей увеличился на 0,5%, до $1,94 млрд.