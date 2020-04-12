Йоханнесбург, ЮАР, , 09:08 — REGNUM Руководство холдинговой компании FirstRand в ЮАР сократит свои заработные платы на треть в течение трех месяцев ради борьбы с пандемией коронавируса. об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление FirstRand.

В соответствии с заявлением, сэкономленные таким образом средства будут направлены в фонд компании, который финансирует укрепление возможностей системы здравоохранения страны в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Среди предпринимаемых мер — предоставление защитного оборудования для работников сферы здравоохранения.

Сокращение заработной платы коснется генерального директора First Rand Алана Пуллингера, финансового директора Гарри Келлана и главного операционного директора Мэри Вилазаки.

Решение было принято после того, как президент ЮАР Сирилл Рамафоса в четверг, 9 апреля, урезал зарплату высшим чиновникам страны и призвал последовать этому примеру всех остальных высокопоставленных лиц, включая гендиректоров крупных компаний.

«Просьба президента имеет смысл, и мы считаем, что он прав, когда просит руководство крупного бизнеса сделать то же самое и пойти на такую же жертву, особенно с учетом того, что поставлено на карту для нашей страны», — говорится в заявлении Пуллингера.

Глава конкурирующего кредитора Nedbank, Майк Браун, также объявил о сокращении своей зарплаты после призыва Рамафосы, отметили репортеры.

Согласно последнему годовому отчету компании, общее вознаграждение Пуллингера в прошлом году составило чуть менее 49,8 млн рандов (2,7 млн долларов США), а Келлана — 29,7 млн рандов и Вилакази — 25 млн рандов.

Как передавало ИА REGNUM, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в ЮАР превысило две тысячи.

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