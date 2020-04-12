Сеул, , 08:52 — REGNUM В связи с затруднением работы авиатранспортной отрасли из-за распространения коронавируса в мире руководство южнокорейской компании Korean Air приняло решение отправить в шестимесячный отпуск более чем 70% сотрудников. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей авиакомпании.

По их словам, большая часть сотрудников, включая бортпроводников и офисных служащих, будет отправлена в отпуск в период с 16 апреля по 15 октября. Сотрудникам, отправленным в отпуск, планируется выплачивать зарплату за счёт субсидий правительства.

Отмечается, что в рамках стабилизации бизнеса с начала апреля размер заработной платы руководства и сотрудников, занимающих высокие должности, компании был снижен на 30−50%.

Известно, что из-за пандемии южнокорейская авиакомпания приостановила более 90% авиарейсов.