Тунис, , 08:50 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) предоставил Тунису кредит в размере 743 млн долларов США для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление министра финансов Туниса Низара Яича.

По словам чиновника, кредит будет предоставлен в рамках программы МВФ для поддержки стран в период кризиса, вызванного коронавирусом.

«Этот кредит очень важен для Туниса в этот сложный момент, поскольку правительство усердно работает над мобилизацией финансовых ресурсов для противостояния этому беспрецедентному кризису», — сказал Яич.

По информации репортеров, Тунис также получил 250 миллионов евро (272 миллионов долларов США) в виде финансовой помощи от Европейского союза.

Премьер-министр Туниса Элис Фахфах заявил в этом месяце, что правительство выделяет более 1 миллиарда долларов США на борьбу с экономическими и социальными последствиями пандемии.

В настоящее время правительство страны ожидает экономический спад, что побудило центральный банк Туниса в прошлом месяце снизить ключевую процентную ставку на 100 базисных пунктов — это стало первым снижением ставки с 2011 года. Кроме того, североафриканская страна начала переговоры с МВФ о новой кредитной программе.

Как передавало ИА REGNUM, в Тунисе подтвердили 685 случаев заражения коронавирусом, 43 из которых — с летальным исходом. Пандемия оказала негативное воздействие на туристический сектор, который составляет почти 10% валового внутреннего продукта страны.

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