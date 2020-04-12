Париж, , 08:40 — REGNUM Национальная компания французских железных дорог (SNCF) намерена подписать в понедельник, 13 апреля, соглашение с администрацией железнодорожной инфраструктуры Испании (Adif), позволяющее эксплуатировать скоростной поезд TGV Ouigo в Испании с декабря месяца, сообщает Le Figaro.

«Несмотря на сложную ситуацию, мы подпишем с Adif контракт на проезд TGV в Испании», — написал в Twitter Ален Кракович, генеральный директор SNCF.

Известно, что через свое дочернее предприятие в Испании SNCF станет первым альтернативным железнодорожным оператором, которому будет разрешено эксплуатировать высокоскоростные линии в Испании с декабря 2020 года и в течение десяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, Парижский Диснейленд хочет воспользоваться программой частичной безработицы по всем своим краткосрочным контрактам, которые должны были начаться после 1 апреля.

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