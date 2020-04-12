Вена, , 07:43 — REGNUM Организация африканских производителей нефти (APPO) приняла решение о сокращении добычи нефти, чтобы поддержать усилия стран ОПЕК+ и не участвующих в сделке государств по стабилизации нефтяного рынка. Об этом 11 апреля сообщили в пресс-службе картеля.

«Страны-члены APPO, которые не входят в ОПЕК +, обязались внести свой вклад в глобальные усилия по стабилизации рынка нефти, внеся коррективы в свою ежедневную добычу», — говорится в заявлении организации.

Отмечается, что точные объёмы сокращения рынка будут переданы в секретариат ОПЕК в ближайшее время.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что большинство стран-участниц ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки на первые два месяца с последующей корректировкой.

Соглашение не поддержала Мексика, объявившая о том, что готова сократить свою добычу только на 100 тыс. баррелей в сутки, а не на 400 тыс. баррелей, как ей предложили в картеле. Навстречу ей пошли США, которые обязались дополнительно сократить собственную добычу на 250 тыс. баррелей в сутки.

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