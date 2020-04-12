Рига, , 07:39 — REGNUM Министерство сообщений Латвии согласовало ряд новых рейсов для авиакомпании SmartLynx по репатриации сограждан из стран ЕС. Об этом пишет портал LSM.

По данным журналистов, 15 и 16 апреля будут совершены авиарейсы по маршруту Рига — Копенгаген — Тенерифе. И в те же даты по маршруту Рига — Стокгольм — Ница. Цены на билеты на эти рейсы начинаются от 179 евро.

Отмечается, что власти Латвии не компенсируют согражданам доставку на родину.

В настоящий момент деятельность международного аэропорта Рига практически остановлена.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии был введен режим чрезвычайной ситуации. Авиасообщение с другими странами ЕС фактически было прекращено из-за пандемии в середине марта.