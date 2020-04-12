Наньнин, Китай, , 06:28 — REGNUM Порт залива Бэйбу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая зафиксировал рост грузооборота на 14,5% в годовом исчислении за первый квартал 2020 года, сообщает 12 апреля агентство Синьхуа.

По данным компании Beibu Gulf Port Group, грузооборот порта за указанный период достиг 57,2 млн тонн. Контейнерный грузооборот достиг 978 400 двадцатифутовых эквивалентов, что на 25,77% выше, чем годом ранее за первый квартал.

Компания связывает рост с ускорением строительства Нового международного сухопутно-морского торгового коридора, торгово-логистического прохода, который строится совместно западными провинциями Китая и Сингапуром.

Залиф Бэйбу в Гуанси служит одним из важнейших транзитных коридоров, а также самыми близкими выходом внутриматериковых провинций Китая к морю. Всего 47 морских маршрутов связали залив с более чем 200 портами по всему миру, включая порты стран АСЕАН.

В марте компания открыла два новых контейнерных маршрута о Таиланда, Японии и Южной Кореи. По данным на 31 марта, в общей сложности 700 рейсов вышло из Гуанси, что на 54% больше в годовом исчислении.