Гуанчжоу, Китай, , 06:09 — REGNUM Более 500 тыс. тонн удобрений и сопутствующего сырья было импортировано через таможню. Сяшань города Чжаньцзян в провинции Гуандун на юге Китая за первый квартал года, сообщает 11 апреля агентство Синьхуа.

Импортированные удобрения и сырье включают в себя серу и жидкий аммиак. Они были в ускоренном темпе проверены и выпущены таможней Сяшань, которая открыла «зеленый коридор» для импортных сельхозматериалов.

В настоящее время в Китае наступил золотой период для весенней пашни и обеспечения поставок сельскохозяйственных материалов вроде удобрений.