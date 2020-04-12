Вашингтон, , 05:11 — REGNUM Нефтяная отрасль США переживает резкий спад, что грозит полным исчезновением экспорта американской нефти, сообщает 11 апреля газета The New York Times.

Издание отмечает, что нефтяные компании США, готовясь к «худшему спаду» за последние десятилетия, стремятся минимизировать потери. При этом они сокращают тысячи рабочих мест, останавливают добычу на старых скважинах и перестают эксплуатировать буровые установки и оборудование для фрекинга. Штаты Техас, Оклахома и Северная Дакота, экономика которых наиболее зависима от нефтедобычи, готовятся к росту безработицы и уменьшению поступлений в казну от налогов.

Падение спроса на энергоносители в мире, по мнению экспертов издания, может привести к полному краху нефтяного экспорта США. По оценкам специалистов, множество американских нефтедобывающих компаний будут поглощены корпорациями. Аналитики полагают, что несмотря на нефтяную сделку России и Саудовской Аравии, которая позволила избежать падения цены на нефть ниже $10 за баррель, в ближайшее время не стоит ожидать стоимости выше $40. Такая цена может сделать нерентабельной добычу на многих сланцевых нефтяных месторождениях США.

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