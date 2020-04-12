Пекин, , 04:53 — REGNUM В Пекине продолжается возобновление работы ключевых промышленных предприятий после успешного сдерживания эпидемии нового коронавируса, сообщает 11 апреля агентство Синьхуа.

Доля возобновивших работу предприятий в столице Китая достигло 99,9%. По данным на 10 апреля 3007 из 3010 предприятий крупнее определенного размера в Пекине возобновили свою работу, сообщил заместитель директора городской комиссии развития и реформы Ли Суфан.

По словам Ли, 4301 из 4408 ключевых коммерческих зданий возобновили свою работу, что составляет 95,3% от общего числа. Строительство 2130 проектов было возобновлено с участием 338 тыс. человек, которые ранее вынуждены были покинуть место работы.