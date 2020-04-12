Вашингтон, , 04:14 — REGNUM Договоренности между Россией и Саудовской Аравией по сокращению нефтедобычи спасли нефтяную промышленность США от дальнейшего серьёзного ущерба, сообщает 11 апреля электронная версия газеты The New York Times.

По мнению авторов издания, нефтяному сектору экономики США, удалось избежать очень тяжёлой ситуации благодаря смягчению политики России и Саудовской Аравии в отношении объёмов добычи нефти. Такая смена курса, полагают авторы материала, позволит компаниям США «постепенно сократить добычу на собственных условиях».

Издание приводит мнение эксперта по энергетике и ближневосточной политике Эми Майерс Джаффе, которая считает, что американский нефтепром избежал самого плохого варианта развития событий. Эксперт полагает, что теперь можно не бояться полного уничтожения этой отрасли, хотя банкротства компаний всё равно неизбежны. «Худшая часть ценовой войны позади», — заявила она.

Читайте ранее в этом сюжете: Американский сенатор обвинил Саудовскую Аравию в «ведении войны» против США