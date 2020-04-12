Москва, , 01:34 — REGNUM Разработанные в Минэкономразвития РФ критерии позволят определить системообразующие предприятия в 72 отраслях экономической деятельности, говорится в письме главы ведомства Максима Решетникова, направленном 10 апреля первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

Включение предприятия в список системообразующих будет проводиться по одному или нескольким основаниям. Таковыми, в частности, стали наличие у предприятия статуса градообразующего, оказание существенного влияния на развитие региона, исполнение функции исполнителя первого уровня кооперации по гособоронзаказу.

Также основанием послужит осуществление деятельности по эксплуатации критической инфраструктуры и (или) обеспечению безопасности в Крыму, Севастополе, Калининградской области и в Дальневосточном федеральном округе.

В письме представлены другие основания. Например, в перечень системообразующих могут быть включены информационные агентства с ежемесячной аудиторией не менее 10 млн человек.

Курировать предприятия из списка системообразующих будут Минпромторг России, Минстрой, Минкомсвязи, Минздрав, Минсельхоз, Минэнерго, Минфин и Минтранс — в зависимости от отрасли, в которой работает предприятие.

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