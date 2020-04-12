Скопье, , 00:09 — REGNUM Международный валютный фонд 11 апреля одобрил выделение Северной Македонии финансовой помощи в размере 176 миллионов евро.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, помощь будет оказана посредством Инструмента для ускоренного финансирования (РФИ). Данный инструмент обеспечивает максимально возможные сроки выделения средств из фондов МВФ в случае, если устойчивая экономика сталкивается с внезапным и временным внешним потрясением, каким как раз и является пандемия коронавируса.

«Как и большинство экономик мира, экономика Македонии временно страдает в связи со вспышкой новой вирусной инфекции. Эффекты будут ощущаться через снижение мирового спроса, а также через регулирование внутреннего спроса, снижение безопасности и принятие мер, направленных на ограничение распространения вируса.

Как и в случае с другими экономиками, данный контекст предполагает необходимость регулирования макроэкономической политике, для того чтобы оказать временную общую поддержку экономике. Использование фондов МВФ — важный инструмент реализация данной политики, поскольку он обеспечивает поступление дополнительных средств для оказания поддержки из бюджета, а также поддержания обменного потенциала валюты страны».

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