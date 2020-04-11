Нижний Новгород, , 22:37 — REGNUM В Нижнем Новгороде будут выпускать аппараты для искусственной вентиляции легких, — сообщил в Инстаграме губернатор области Глеб Никитин.

Аппарат ИВЛ Михаил Митин

На заводе имени Петровского начнут выпускать наркозно-дыхательные аппараты с функцией ИВЛ. Сейчас там налажено серийное производство приборов для обеззараживания воздуха — бактерицидных рециркуляторов.

ПАО «Завод имени Григория Петровского» выпускает спецтехнику для ВМФ и Минобороны РФ (в том числе противотанковые мины, системы наведения торпед, взрыватели мин,), а также «черные ящики» для самолётов).

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