Бишкек, , 22:27 — REGNUM Внешнеторговый оборот Киргизии в январе — феврале 2020 года составил $931 млн (69 млрд 457 млн рублей) и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизился на 1,5%. Такие данные приводит национальный статистический комитет республики.

При этом экспорт киргизстанской продукции увеличился на 20,3%, а импортные поступления, напротив, сократились сразу на 9,7%.

За первый квартал текущего года Киргизия наторговала с другими странами-участницами Евразийского экономического союза почти на $403 млн (30 млрд рублей), что на 9,5% больше по сравнению с показателем трех первых месяцев минувшего года.

При этом экспорт в государства ЕАЭС вырос сразу на 13,8%, а импорт — на 8%.

Наибольшая доля взаимной торговли республики со странами-членами Евразийского альянса пришлась на Россию — 70,5% и на Казахстан — 27,5%.