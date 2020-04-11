Бишкек, , 22:20 — REGNUM Объем валового внутреннего продукта Киргизии за январь — март 2020 года превысил 111 млрд сомов (105,7 млрд рублей), увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2019 года только на 1,5%. Об этом сообщает национальный статистический комитет.

А без учета предприятий по разработке крупнейшего в республике золоторудного месторождения «Кумтор» объем ВВП Киргизии в первом квартале текущего года сложился в размере 97 млрд сомов (92,4 млрд рублей) и возрос лишь на 0,8%.

Инфляция в отчетный период выросла на 2,7%.

При этом объем промышленной продукции за первые три месяца 2020 года достиг 75 млрд сомов (71,4 млрд рублей) и по сравнению с январем — мартом 2019 года увеличился на 0,6%.

Произошло это за счет роста объемов производства одежды на 19,7%, добычи полезных ископаемых — на 16,1%, текстильного производства — на 15,4%, основных металлов — на 7,5% и пищевых продуктов — на 4,3%.

Положительные тенденции наблюдались также в сельском хозяйстве, где рост объемов составил 1,4% и в торговле — 4,9%. В то же время в сфере строительства показатель производства снизился на 2,6%.