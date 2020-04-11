Москва, , 22:15 — REGNUM Решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти помогло остановить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако это было тяжелым решением, сравнимым с заключением Брестского мира сто лет назад. Такое заявление сделал вице-президент и совладелец нефтяной компании «Лукойл» Леонид Федун.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, большинство нефтедобывающим стран после месяца нещадного демпинга на мировом рынке нефти, решили заключить новое соглашение о сокращении уровня добычи. В итоге в новое соглашение ОПЕК+ вошли 23 страны, которые в сумме на ближайшие два месяца сократят свою добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки. Затем уровень сокращения будет несколько уменьшен.

Федун отметил, что в компромисс всегда имеет две стороны — позитивную и негативную.

«Я бы привел пример Брестcкого мира, когда большевики в 1918 году были вынуждены по различным причинам пойти на сделку с Германией, которая была унизительной и тяжелой. У меня примерно такая аналогия», — сказал Федун.

Он отметил, что с помощью нового соглашения ОПЕК+ удалось остановить нефтяную войну, поскольку Саудовская Аравия очень агрессивно начала демпинговать, предлагая свою нефть с дисконтом в Европе в 10 долларов на баррель.

«Одно дело — фьючерсные контракты, которые мы видим на мониторах, а другое — реальные поставки. То есть, фактически они начали бы вытеснять российскую нефть у европейских производителе (нефтепродуктов — ИА REGNUM), забивая хранилища», — пояснил Федун.

Теперь же, отсутствие демпинга со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ является несомненным преимуществом России.