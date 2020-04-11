Минск, , 21:46 — REGNUM Первый энергоблок Белорусской АЭС выдаст первые киловатты в сентябре-октябре текущего года, заявил 11 апреля белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич.

Отмечено, что ранее о конкретных сроках начала эксплуатации БелАЭС не заявлялось.

Как сообщало ИА REGNUM, Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец Гродненской области по проекту «Росатома» «ВВЭР-1200». Генподрядчиком строительных работ на объекте является «Атомстройэкспорт», входящий в структуру «Росатома».

Ранее заявлялось, что Минск надеется на запуск второго энергоблока БелАЭС в 2021 году.

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