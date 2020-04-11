Брюссель, , 18:41 — REGNUM Еврокомиссия ввела временные «антидемпинговые» пошлины на нержавеющую сталь из Китая, Индонезии и Тайваня, 11 апреля сообщает агентство Reuters.

Пошлины для ряда китайских компаний и их индонезийских дочерних предприятий составили до 18,9%. При этом пошлины для тайваньских компаний составили от 6% до 7,5%.

Согласно заявлению Еврокомиссии, импорт нержавеющей стали из Китая, Индонезии и Тайваня в ЕС увеличился на 66% за период с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года.

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