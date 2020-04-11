Рига, , 18:10 — REGNUM Латвийский Центр по защите прав потребителей (PTAC) не усматривает нарушения прав потребителей со стороны компании АirBaltic из-за отмены рейсов. Об этом сообщила представитель латвийского Центра по защите прав потребителей (PTAC) Санта Заране порталу LSM.

«Сегодня нарушения прав потребителей со стороны АirBaltic не обнаружены, споры разрешаются. Компания активно обменивается информацией с PTAC», — сказала Заране.

Напомним, из-за пандемии COVID-19 АirBaltic в период с 15 апреля по 31 октября отменила 50% запланированных рейсов, билеты на которые были частично проданы. Представитель авиакомпании Алисе Бриеде сообщила, что в случае отмены рейса представители АirBaltic связываются с каждым пассажиром индивидуально, информируя его по электронной почте.

Она отметила, что перевозчик предлагает клиенту или бесплатно изменить дату полёта, или вернуть средства на банковский счёт. Возврат средств, за утратившие силу авиабилеты, может занять до трёх месяцев, отметила Бриеде.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.