Москва, , 17:54 — REGNUM Законопроект, позволяющий снижать налогооблагаемую прибыль для компаний, которые покупают медицинские маски, тест-системы, а также медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 11 апреля.

Предлагается отнести к расходам при исчислении налога на прибыль организаций, не связанных с производством или реализацией товаров, работ (услуг), расходов на приобретение средств индивидуальной защиты, тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции, медицинского оборудования для диагностики (лечения) новой коронавирусной инфекции (в том числе, признаваемого амортизируемым имуществом).

«Принятие и реализация законопроекта будут способствовать обеспечению населения необходимыми средствами защиты и профилактики в условия распространения новой коронавирусной инфекции», — отмечают в правительстве.