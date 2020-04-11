Рига, , 17:27 — REGNUM Altum уже одобрила для различных предприятий антикризисный пакет гарантий на сумму 260 млн евро. Об этом, как пишет портал LSM, сообщил председатель правления латвийской государственной финансовой институции Рейнис Берзиньш.

«Мы видим попытки получить помощь со стороны компаний, попавших в трудную ситуацию ещё в конце прошлого года. Но у нас нет правовых оснований для поддержки в этом случае», — сказал Берзиньш.

По его словам, Altum, в рамках одобренной правительством Латвии антикризисной программы, получила 250 заявок от латвийского бизнеса. 210 из них уже рассмотрены. Позитивное решение на сумму 260 млн евро получило 45% заявителей, добавил Берзиньш.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.