Мадрид, , 16:52 — REGNUM Стройки и заводы в Испании возобновят в работу в ближайшие дни на фоне снижения заболеваемости и смертности от COVID-19 в стране, 11 апреля сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что с понедельника, 13 апреля, в Испании будут введены послабления карантинного режима для строительного сектора и ряда производств.

В то же время, правительство Испании продлило на две недели ограничения на перемещение через сухопутные границы с Францией и Португалией.

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